مصر | خلال 24.. ضبط 11 قضية تهريب بالمنافذ بقيمة تعويضية مليون و100 ألف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24.. ضبط 11 قضية تهريب بالمنافذ بقيمة تعويضية مليون و100 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 11 قضية تهريب، ضبط خلالها (مستحضرات تجميل – إكسسوارات وهواتف محمولة – ساعات يد – عقاقير طبية – إسطوانات بلاي استيشن – زيت شيشة إلكترونية – معدات طباعة مستعملة – مستلزمات إنتاج تكييف صحراوى) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا – مليون و152 ألفا وثمانمائة و98 جنيهًا).

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، ضبطت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، قضيتين تهريب، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة (35،000 خمسة وثلاثون ألف جنيهًا)، وفى فى مجال الأمن العام تم ضبط 45 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، إنتحال صفة، مخالفات مسطح مائى، صيد بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، سرقة، تسول).

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، قامت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بضبط 164 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 311 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط قضية بمضبوطات بلغت 1710 أقراص مخدرة، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط 2 قضية (تزوير إذن السفر – هجرة غير شرعية).

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابات المختصة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية

ونص القانون على المادة (76) من مشروع قانون الجمارك الجديد أنه فى حالة ما إذا كان التهريب بقصد الاتجار بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

