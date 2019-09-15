مصر | "الأموال العامة" تنجح في ضبط شخصين لنصبهما على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأموال العامة" تنجح في ضبط شخصين لنصبهما على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 1.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغًا من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بقيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1،570،000- مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيه مصرى)، بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، الا أنه لم يلتزم بذلك وتوقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية للشاكين.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها

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كما نجحت الإدارة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.