مصر | "الأموال العامة" تنجح في ضبط شخصين لنصبهما على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأموال العامة" تنجح في ضبط شخصين لنصبهما على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغًا من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بقيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1،570،000- مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيه مصرى)، بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، الا أنه لم يلتزم بذلك وتوقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية للشاكين.
وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها
كما نجحت الإدارة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.
حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من 5 مواطنين بتعرضهم لواقعة احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية بمهن ومرتبات مختلفة.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حاصل على دبلوم– مقيم بالجيزة - سبق اتهامه فى 23 قضية "أموال عامة – تبديد – إستيلاء – سلاح "، ومطلوب التنفيذ عليه فى 7 قضايا آخرهم قضية "استيلاء".
وقام المتهم المذكور بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" بالجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج، والإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وحصوله على مبالغ مالية بلغت 30 ألف جنيه من كل ضحية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المُشار إليه، وعثر بمقر الشركة على (كمية من عقود العمل الوهمية لبعض الشركات والمؤسسات بالخارج - أجندة مدون بها بيانات وأسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج عبارة عن صور ضوئية من "بطاقات رقم قومى –جوازات سفر–شهادات ميلاد - شهادات تخرج" - كمية من مطبوعات الدعاية بإسم الشركة )، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار اليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.