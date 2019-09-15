مصر | مجلس الدولة يقضي بأحقية طفلة مجهولة الأب في استخراج شهادة ميلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يقضي بأحقية طفلة مجهولة الأب في استخراج شهادة ميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية في الدعوى رقم 38531 لسنة 72 ق، بقبول المقامة من إحدى السيدات لطلب استخراج شهادة ميلاد لابنتها مجهولة الأب، وإلزام سجلات مصلحة الأحوال المدنية بإثبات قيد طفلتها بصفة مؤقته فى السجل المدنى، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدى إليها تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء عدم اثبات طفلتها.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، بشأن طلب المدعية إثبات طفلتها فى الاحوال المدنية بصفة مؤقتة واستخراج شهادة ميلاد لها، فإن المشرع في القانون رقم 12 لسنة 1996 قد حرص على ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبة الطفل إلى والديه باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة – فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها وحدد حصريًا الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضرا أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية.