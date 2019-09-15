مصر | ننشر مرافعة الدفاع في قضية "تنظيم كتائب حلوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مرافعة الدفاع في قضية "تنظيم كتائب حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة مُحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، وذلك باستكمال سماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.

استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع 3 متهمين الذى دفع ببطلان انعقاد المحاكمة لانعقادها في مؤسسة شرطية غير قضائية ووضع المتهمين داخل قفص الاتهام الزجاجى للمخالفة كما دفع ببطلان إذن النيابة الصادر بضبط واحضار موكليه لابتنائه على تحريات غير جدية مجهوله المصدر ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وماترتب عليها من قرارات لعدم اكتمال صورة التحقيق التي تمت بقانون الإجراءات الجنائية

كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق مع محمد شعبان المتهم رقم 84 في أمر الإحالة لعدم حضور محام معه وكالة او انتدابا قانون الإجراءات ودفع بعدم دستورية نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنت من جواز اجراء التحقيق ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعزوفها عن تحقيق واقعة الدعوى، كما دفع بعدم جديه التحريات لتجهيل مصادرها عن المحكمة والدفاع.

ودفع ببطلان إجراءات تفتيش مسكن المتهم محمد عبد الجليل محمد وما ترتب عليها من اثار للقيام بها ودفع بعدم معقوليه ما اسفر عنه الضبط ودفع ببطلان إجراءات ضبط المتهمين عبد الرحمن يوسف محمد شعبان محمد.

ودفع ببطلان قرار الإحالة الخاص بالمتهمين المحبوسين لبطلان كل قرارات حبسهم احتياطيا لصدورها بالمخالفة لضوابط الحبس الاحتياطي المقرره بالمادتين 134 و206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

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