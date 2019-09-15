أخبار مصر | مفاجأة للصحفيين.. معارض أثاث وألومنيوم جديدة بمبنى النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة للصحفيين.. معارض أثاث وألومنيوم جديدة بمبنى النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس شريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إن الشركة تولت من اليوم شؤون إدارة مبنى نقابة الصحفيين، وتقديم الخدمات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بعد توقيع عقد مدته ثلاث سنوات مع النقابة، قابل للتجديد.

وأضاف خلال توقيع العقد بمقر النقابة، اليوم، أن الشركة في غاية السعادة أن تكون شريكة مع الصحفيين، وأن تكوم عند حسن ظنهم، مؤكدًا أنها تضع الأمر على عاتقها، وتعدهم بأن تكون على قدرٍ من المسؤولية.

وأكد "مصطفى" أن الشركة ستعمل على استثمار مبنى النقابة، من خلال الخدمات التي تقدمها عن طريق 64 شركة تابعة لها بكافة المحافظات، موضحًا أنها تدرس إنشاء معرض للأثاث دائم أو موسمي للزملاء، بأسعار مناسبة، فضلًا عن تقديم خدمات ومعارض أخرى، مثل الألومنيوم والأخشاب وغير ذلك.

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وكان محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، قد وقع اليوم، بروتوكول تعاون، مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف؛ لإدارة مبنى النقابة، فيما يتعلق بالأمن والصيانة والكافتيريات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحماد الرمحي، عضوي المجلس، وعدد من ممثلي الشركة، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء التوقيع منفصل لعقدين، أحدهما لإدارة شؤون الأمن، وأحدهم للصيانة والكافتيريات.