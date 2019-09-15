أخبار مصر | شبانة: ستشهدون مبنى جديد لنقابة الصحفيين

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قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة الحالي، وعلى رأسه النقيب ضياء رشوان، وضع مبنى النقابة والخدمات المُقدمة للزملاء، على أولوياته، ويحرص على تقديم أفضل خدمة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف أن النقابة وقعت اليوم، عقد إدارة شؤون مبناها مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف، والتي ستعمل على تنمية موارد المبنى واستغلاله، وتقديم أفضل خدمة للصحفيين، مؤكدًا أن النقيب هو صاحب الفضل الأول في إنهاء الاتفاق بين النقابة والشركة، والحصول على أقل وأفضل الأسعار، وذلك بالاتفاق مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وتابع: "ستشهدون مبنى جديد لنقابة الصحفيين، ومن أولوياتنا الوصول إلى مبنى يليق بكم، ولم أكن أتخيل أن الأوقاف قادرة على الوصول إلى خدمة مميزة، ولكن فوجئت بالنتيجة وسرعة التواصل منحيث الأمن والخدمات، فضلًا عن التعاون الراقي والكبير من جهة الشركة".

وأكد "شبانة" أن مجلس النقابة يبحث أمر إدارة المبنى فور الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي مباشرة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على معاينة مبنى النقابة "شبر شبر" منذ نحو شهر، وأنها ستعمل على تجميل المبنى أيضًا، وليس فقط إدارته.

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ووجه سكرتير عام النقابة الشكر لشركة المقاولون العرب، مؤكدًا أنهم شركاء للنقابة منذ إنشاء المبنى، وقدموا خدمة مميزة، ولكن النقابة في حاجة إلى تجديد.

وكان وقع محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم، بروتوكول تعاون، مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف؛ لإدارة مبنى النقابة، فيما يتعلق بالأمن والصيانة والكافتيريات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحماد الرمحي، عضوي المجلس، وعدد من ممثلي الشركة، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء التوقيع منفصل لعقدين، أحدهما لإدارة شؤون الأمن، وأحدهم للصيانة والكافتيريات.

