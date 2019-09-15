أخبار مصر | مفاجأة للصحفيين.. الإعلان عن وحدات سكنية جديدة تابعة لـ'الأوقاف'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة للصحفيين.. الإعلان عن وحدات سكنية جديدة تابعة لـ'الأوقاف' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة تتخذ خطوات جادة، للحصول على وحدات سكنية جديدة تابعة لوزارة الأوقاف في عدة محافظات، وفي خلال أيام سيتم الإعلان عنها.

جاء ذلك خلال توقع بروتوكول تعاون اليوم، بين النقابة ووزارة الأوقاف، لإدارة شؤون المبنى، وإدارة الأمن والصيانة والكافتريات.

وقال "عبدالحفيظ" إن هذا البروتوكول سيكون بداية تعاون مثمر بين النقابة والوزارة، وسيشهد مبنى النقابة تغييرًا ملحوظا لكل الزملاء الفترة المقبلة.

فيما قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن هذه الوحدات ستكون كل المحافظات وممتدة لأقصى مساحات، مضيفًا أن النقابة ستتكفل بوضع المعايير، وسيتم الإعلان عنها بشفافية، وسيتم توزيعها وفقًا للعدل في التوزيع بين الزملاء.

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وكان وقع محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم، بروتوكول تعاون، مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف؛ لإدارة مبنى النقابة، فيما يتعلق بالأمن والصيانة والكافتيريات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحماد الرمحي، عضوي المجلس، وعدد من ممثلي الشركة، وعلى رأسهم شريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء التوقيع منفصل لعقدين، أحدهما لإدارة شؤون الأمن، وأحدهم للصيانة والكافتيريات.