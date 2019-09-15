أخبار مصر | برلماني: السيسي دائمًا يعلي مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: السيسي دائمًا يعلي مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الإرهاب فى جلسة مؤتمر الشباب الثامن يلخص الأزمة التى تواجه مصر والقارة الأفريقية بالكامل.

وأضاف الجوهرى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسى يبنى وعى الشباب بحجم قضية الإرهاب والتحديات التى تواجه مصر والأمة بالكامل، لافتا إلي أنه دائما وأبدا يعلي مبدأ الشفايفة والمصارحة مع الشعب المصري، مُشيرًا إلى أن مصر نجحت حتى الآن فى مواجهة سرطان الإرهاب وهو ما يزعج قوى الشر التى تخطط لهدم واستقرار هذا البلد ولكن مصر مستمرة فى معركتها ضد الإرهاب واستمرار البناء.

وطالب اللواء سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، الشباب بإدراك الوضع الذى تعيشه مصر وما يحاك من مؤمرات ضدها لأنهم المستقبل الحقيقى الذى يمكن أن يساعد فى استكمال البناء حتى الوصول لمرحلة للاستقرار الكامل.

وفي سياق آخر، علقت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعدة رئيس حزب حماة الوطن، على مؤتمرات الشباب، قائلة، إنها أصبحت الركيزة الأساسية للتواصل مع هذه الفئة المهمة، بشكل مباشر مع الرئيس السيسي والقيادة، منوهة بأنها فكرة مصرية خالصة نابعة من أفكار الشباب.

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ونوهت بأن نجاح فكرة المؤتمرات وتكرارها، حتى المؤتمر الثامن، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يثبت وعي الشباب، فهذا الحدث الجليل، أصبح عالميا لما يمثله من أهمية كبرى لدى الشباب، ليس المصري فقط بل في العالم أجمع، بخاصة وأنه يعتبر أحد نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأردفت النائبة البرلمانية، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أهم ما يميز هذه المؤتمرات ما ينبثق عنها من توصيات وتوجيهات مباشرة، لتنفيذ ما يطلبه الشباب المصري، لافتة إلى أن هذه التوصيات يتم الالتزام بها من قيادة الدولة بشكل جيد حتى يحقق ما يأمله الشباب.

وكان الرئيس السيسي قد شارك في 3 جلسات خلال المؤتمر، الأولى بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، والثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، والأخيرة هي الجلسة الأبرز بعنوان "اسأل الرئيس" والتي يحرص الرئيس على المشاركة فيها بجميع مؤتمرات الشباب السابقة للرد على تساؤلات المصريين.

