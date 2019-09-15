أخبار مصر | 'رشوان' للصحفيين: ستشهدون تغييرًا ملحوظًا في الخدمات المُقدمة بمبنى النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'رشوان' للصحفيين: ستشهدون تغييرًا ملحوظًا في الخدمات المُقدمة بمبنى النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قاد التفاوض بين النقابة وإحدى الشركات التابعة للوزارة، للوصول إلى اتفاق لتعاون مشترك يُرضي الطرفين، ويقدم خدمات تليق بنقابة الصحفيين.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة وإحدى شركات وزارة الأوقاف، اليوم، إن النقابة مرت الفترة الأخيرة بظروف ليست جيدة، فيما يتعلق يمرافقها الداخلية، ووعد الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بخدمات جديدة تليق بهم وبالنقابة.

ووجه "رشوان" الشكر لوزارة الأوقاف مع شركاتها الرائدة في هذا المجال، مؤكدًا أن العقود بين النقابة والوزارة جاءت محددة، تتضمن التزامات وحقوق كل طرف.

وأعلن النقيب عن استلام الشركة للنقابة، بدءًا من اليوم بشكل كامل، لافتًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية، هم رقباء على أداء الشركة بشكل خاص، والمجلس بشكل عام.

وتابع: "سترون خدمة جديدة، وتأمين يليق بكم، وبمبنى عريق كبير، وأرحب بمندوبي الوزارة، وأعدكم بخدمة جديدة ومتميزة، وفي فترة قصيرة سنلحظ تغيير".

