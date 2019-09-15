أخبار مصر | برلمانية: لا مجال للشك في إخلاص الرئيس على الإطلاق.. ولن نلتفت للشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: لا مجال للشك في إخلاص الرئيس على الإطلاق.. ولن نلتفت للشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة شادية ثابت، عضوة مجلس النواب، إن الجميع على ثقة كاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفة إياه بأنه الزعيم المُخلص الأمين المُحب لتراب بلده ولشعبها الذي حافظ على بلده وأوقف مُخطط القرن الهدام للأمة العربية.

وأشادت ثابت، بشفافية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أحاديثه بمؤتمر الشباب الثامن والذي عقد بالأمس بمركز المنارة للمؤتمرات، وحرصه الدائم على الشفافية المطلقة وذلك من أجل وقف الشائعات التي تحاول من بين وقت لآخر النيل من استقرار الوطن ونزاهة مؤسساته، وتابعت: "كلنا ثقة في الرئيس ولا مجال للشك في إخلاصه على الإطلاق"، مُؤكدة النائبة البرلمانية أن النجاحات التي حققتها الدولة وتخطي الصعاب يثبت أن مصر ماضيه إلى الطريق الصحيح وإلى النهضة الشاملة ولن تلتفت إلى محاولات التعطيل.

وشددت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، على أن جيش مصر هو بالفعل ثقل الدولة وقوته حمتنا من الانكسار في فترات الضعف، مُطالبة المواطنين بعدم الاستماع إلى الشائعات.

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وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 جلسات خلال المؤتمر، الأولى بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، والثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، والأخيرة هي الجلسة الأبرز بعنوان "اسأل الرئيس" والتي يحرص الرئيس على المشاركة فيها بجميع مؤتمرات الشباب السابقة للرد على تساؤلات المصريين.

وفي السياق نفسه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبر بالواقع بكل الصدق والأمانة عن الشعب المصري أجمع وذلك عندما أكد أمام المؤتمر الوطني الثامن للشباب بأن مصر لا يمكنها أن تنسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، خلال المواجهة التى تخوضها الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب وأننا ندفع ثمنا مرتفعا وعاليا لمواجهة ومجابهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن الرئيس وضع الجميع سواء خارجيا أو داخليا امام مسؤولياته التاريخية لمواجهة الارهاب وحروب الجيل الرابع.

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدولي بإعطاء أولوية قصوى لتأكيد الرئيس السيسي بأن الإرهاب في العالم في زيادة مستمرة ونرى الآن العائدين من سوريا وهم يحاولون الانتشار بينا ويحاولون الانتقال إلى ليبيا وبعض الدول الأفريقية.