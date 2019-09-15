شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى قرية «حصة الغنيمي» ينتظرون وصول جثمان شهيد حادث العريش الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظر الآلاف من أهالي قرية حصة الغنيمى، بمركز قلين، اليوم الأحد وصول جثمان الشهيد عريف«أيمن ياسرمصباح هراس»، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد بحادث جنوب العريش الارهابي بشمال سيناء.



ومن المقرر ان يتقدم المشيعين الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، يرافقه، اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الامنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفرالشيخ.

فيما نعى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، شهيد الواجب الوطنى بحادث جنوب العريش الارهابي بشمال سيناء، مقدماً أحر التعازى والمواساة لأسرته، ولرجال القوات المسلحة الأبطال، قائلاً: إن هذا العمل الإرهابي لن ينال من قوة وعزيمة المصريين مؤكدا حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وصموده خلف قيادته السياسية ودعمه لرجال الجيش الأبطال ورجال الشرطة البواسل، والتصدى لهذه الجماعات الإرهابية دعاة الفكر المتطرف، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها في شمال سيناء ضد قوى الإرهاب الأعمى.