شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تكشف تفاصيل مصرع مصري في خلاط إسمنت بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة، الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي للوزارة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، تابع حادث سقوط مصري في خلاط إسمنت في مصنع بمنطقة الصليبية بمدينة الكويت في 12 سبتمبر الجاري، وإجراءات نقل جثمانه لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته لدي جهة عمله.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، يتابع أولا بأول بصفة يومية إجراءات نقل جثمان المواطن المصري المتوفي في الحادث ومستحقاته لدى الشركة التي كان يعمل بها، وذلك من خلال المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت أحمد يوسف، الذي أشار إلي أن المتوفى يدعي عبدالمنعم سيد سعيد، من مركز قوس بمحافظة قنا، ويحمل جواز سفر مصري تحت رقم: A11151882 ، ويبلغ من العمر 48 عاما.

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وأوضح أن التقرير الطبي للمتوفي، أشار إلي أن سبب الوفاة يرجع إلي كسور متعددة بالفقرات العنقية والأضلاع الصدرية، وتهتك بالأحشاء البطنية، ونزيف دموي نتيجة سقوطه داخل ماكينة خلاط خرساني.

وأشار إلي أن المتوفى علي إقامة مصنع شركه الصناعات الهندسية، وجاري التواصل معها لإنهاء المستحقات الخاصة به، ومعرفة إذا كان يعمل بها أو بشركة أخرى.

كان المواطن المصري قد فارق الحياة، إثر سقوطه في خلاط إسمنت في مصنع بالصليبية، وقامت الإدارة العامة للإطفاء بمنطقة الحادث بإطلاق رجال مركز الإنقاذ الفني واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذي يصل طوله إلى ستة أمتار تقريباً بعد فصل التيار الكهربائي.

وفاة مصري في خلاط أسمنت بالكويت

وفاة مصري في خلاط أسمنت بالكويت