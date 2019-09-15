شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تشارك بجلسة «الابتكار والتنمية المستدامة في السياحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في جلسة نقاشية تحت عنوان «الابتكار والتنمية المستدامة في السياحة»، وذلك خلال اجتماعات الدورة الـ23، للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية «UNWTO»، التي عُقدت 9-13 سبتمبر الجاري، في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الإتحادية. وأدارت الجلسة، ناتاليا بايونا، الخبير في مجال الابتكار والتحول الرقمي بمنظمة السياحة العالمية، وضمت الجلسة ممثلي أفضل شركات ناشئة عاملة في مجال السياحة.

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فاز بالمركز الأول، أحمد يحيى، المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى شركات السياحة بأسوان، في المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة، التي نظمتها وزارة السياحة خلال المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة، الذي أقيم في القاهرة خلال الاجتماع الـ45 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وخلال الجلسة تقدم «يحيى» بالشكر والتقدير لـ«المشاط»، على الدعم الذي تقدمه له والشباب من خلال مساندة المشروعات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة. كما أعرب عن سعادته بقيام وزارة السياحة بتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية، وإضافة أنماط جديدة للفنادق ومنها الفنادق البيئية.

وعرض ممثلي الشركات الناشئة حلولًا جديدة ومبتكرة تتناول التغييرات، التي تؤثر على قطاع السياحة، بالوقت الراهن، وتم الحديث عن أهمية الابتكار في مجال السياحة من أجل خلق فرص عمل، وتشجيع النمو السياحي، وتحقيق قطاع سياحة أكثر كفاءة وأكثر استدامة.