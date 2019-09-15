شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تعديل نظام الدراسة بكليات الصيدلة أصبحت 6 سنوات (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على تطبيق النظام الجديد لكليات الصيدلة بالجامعات المصرية، بعدد عدد من المباحثات التي تمت.

ويشهد النظام الجديد عدد من التغييرات منها:

استبدال نظام الدراسة بها من 5 إلى 6 سنوات، حيث ستكون مدة الدراسة بكليات الصيدلة خمس سنوات، لنيل درجة البكالوريس «pharm d»، يعقبها سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

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ويشترط لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية «فارم دي»، أو بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم الطالب ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل..

يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً لعلى درجة بكالوريوس الصيدلة «pharm d»، أو بكالوريوس الصيدلة من إحد الجاكعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات أو ان يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل.

يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات .