شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا فى سياحة البالون الطائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار أحمد عبود، ممثل الاتحاد المصرى لشركات البالون الطائر بالأقصر، أن المدينة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، في معدل رحلات البالون وعدد السياح الذين يستقلون البالون في رحلات يومية فوق معابد الفراعنة ونهر النيل الخالد والزراعات والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر، التي تعد الأقل عالميا في معدلات حوادث البالون الطائر في العالم.موضحا أن مدينة الأقصر تشهد تسيير قرابة 11 ألف رحلة بالون سنويا تقل على متنها ما يقارب 216 ألف سائح طوال أيام العام.

وكشف إن الأقصر تتفرد بين كل المقاصد السياحية في المحافظات المختلفة بوجود رحلات البالون الطائر في سمائها والتى تتزين بها يوميا بعد قرار عودتها للانطلاق من جديد، مشدداً أن بمقدور شركات البالون ان تقوم بمزيد من الرحلات اليومية، بعد السماح بطيران البالن في أوقات مختلفة من النهار، وذلك بعد أن كانت رحلاته قاصرة على ساعات الصباح الأولى فقط.

وأضاف أن هناك العديد من المساعى المبذولة لربط سياحة البالون بسياحة السفارى، وإقامة مطارين إقلاع جديدين يضافان إلى مطار الإقلاع الحالى بغرب الاقصر، موضحاً ان الشركات العاملة في قطاع سياحة البالون الطائر، بمدينة الأقصر، تسعى إلى زيادة رحلاتها وجذب مزيد من السياح من عشاق المغامرة في العالم، عبر فتح نقاط جديدة لإطلاق البالون في غرب المدينة التي تضم بين جنباتها مئات المقابر وعشرات المعابد الفرعونية.

وأشار«عبود»، إلى أن تركيا نقلت تجربة سياحة البالون الطائر من مصر بعد نجاحها بشكل مبهر في مدينة الأقصر في 2006، مؤكدا أن قائدى البالون الطائر من المصريين باتوا يتمتعون بخبرات واسعة في هذا المجال، بشهادة خبراء العالم الذين شاركوا في مهرجان دولى للبالون استضافته مدينة الأقصر في نهاية العام 2016، بمشاركة 41 دولة وقتها.