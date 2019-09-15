شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في اجتماعات الدورة الـ ٦٣ للطاقة الذرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، إلى فيينا على رأس وفد رفيع المستوى من المختصين للمشاركة فى أعمال الدورة رقم 63، للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات، من أهمها: تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الشرق الأوسط، وتدابير تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمان النووى والإشعاعى.

بالإضافة إلى أمان النقل والنفايات، وتعزيز فعالية ضمانات الوكالة، وتحسين كفاءتها وتعزيز أنشطة التعاون التقنى، وتعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها.

وسيتم إجراء سلسلة من لقاءات ومباحثات للوزير والوفد المرافق له مع نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعض وفود الدول المشاركة في الاجتماع، لمناقشة سبل التعاون فى كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.