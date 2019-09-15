شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد»: المصريون جميعًا يثقون ثقة كاملة وبلا حدود في السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حمدى قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة بالحزب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب، في نسخته الثامنة، الذي عقد، أمس السبت، اتسم بالمصداقية والشفافية والمصارحة، إضافة إلى أنه كان حاسمًا وواضحًا خلال حديثه عن تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع.

وأضاف «قوطة» في بيان له، الأحد، أن المصريين جميعًا يثقون ثقة كاملة وبلا حدود في الرئيس عبدالفتاح السيسى ووطنيته وإخلاصه لمصر وشعبها، ولم يلتفتوا للأبواق الكاذبة التابعة للجماعات الإرهابية التي تريد زعزعة ثقة المواطنين في رجال القوات المسلحة المصرية.

وأشار «قوطة» إلى أن القوات المسلحة المصرية صمام الأمان للمنطقة بالكامل وليس لمصر وحدها، ولهذا تريد الجماعات الإرهابية بمنصاتها الإلكترونية وإعلامها الكاذب تشويه الصورة للمصريين في رئيسهم وجيشهم، قائلا: «الرئيس السيسي ماضي على العهد الذي قطعه على نفسه من أجل بناء مصر الحديثة ودحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره».