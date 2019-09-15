شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إنشاء سوقين حضاريين بمدينة فاقوس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة الشرقية، تم الانتهاء من إنشاء سوقين حضاريين لنقل الباعة من السوقين العشوائيين، مسجد العطار وميدان الساعة، وهي أسواق متنوعة الأنشطة تخدم شريحة عريضة من المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بهما.

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على الجانب الثاني، أوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن وحدات البيع بالسوقين، تتمثل في مجموعة من الطاولات والفروشات الأرضية والتروسيكلات، التي تنتشر بالطريق، وتبلغ المساحة الإجمالية للسوقين الجديدين حوالي 2.1620 مترًا ويوفران 89 وحدة بيع.

ولفت «صديق» إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من ٣ شوارع، وهو شارع جودة يوسف، وشارع مايز خليل، وشارع خلف صيدلية الدقم. وجاري العمل بـ ٣ شوارع، هى: شارع محمد مجاهد، وشارع دكتوره هبة، و شارع الشعراوي.

وتبلغ أطوال ما تم تنفيذه على الطبيعة بالمتر الطولي٨٧٧ مترًا من أصل ١٥٥٠ مترًا إجمالى المقايسة، كما تم تنفيذ عدد ٣١ مطبقا من أصل ١٤٨ مطبقا بالمقايسة، ونسبة تنفيذ الأعمال ٥٦٪. وكان «الجزار» أعلن أنه تم البدء، شهر يوليو الماضي، فى تنفيذ مشروع إحلال وتبديل خطوط الصرف الصحي بمدينة بلقاس في الدقهلية، حيث تم العمل بعدد ٦ شوارع من أصل ١٢ شارعا.