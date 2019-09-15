شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: السيسي نجح في استعادة الشباب لأحضان الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثبت خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب أنه الزعيم والقائد الوطني المخلص الشريف والأمين، والذي نجح فى تثبيت الثقة في أركان الدولة المصرية.

وقال «سبع»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن مصر– السيسي أقوى من الشائعات التى يبثها أهل الشر والتى تستهدف النيل من ثقة المصريين بأنفسهم وبإنجازاتهم، والنيل من ثقتهم فى قيادتهم الوطنية المخلصة.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أن السيسى نجح فى استعادة الشباب لأحضان الوطن، من خلال مؤتمرات الشباب الوطنية التى تعقد دوريا، كما تمكن من استعادة شباب مصر كدولة وطنية، بالإنجازات والمشروعات التى لم تشهد مصر مثيلا لها طوال تاريخها، والتى تقدر تكلفتها بـ4 تريليونات جنيه.

وأضاف «سبع» أن الرئيس أصبح هو الأمل العظيم لشباب مصر في تحقيق كل تطلعات الحاضر والمستقبل بالعلم والعمل والتخطيط والتنفيذ للمشروعات القومية الكبرى التي تملأ حياتنا وحياة الأجيال القادمة بالأمل في المستقبل.

وأكد أن جامعة طنطا تؤكد ثقتها المطلقة وتأييدها الكامل للرئيس السيسى وجيش مصر العظيم، مشيرا إلى أن الجيش أقوى من كل محاولات التشكيك ويظل دائما رمزا للبطولة والنزاهة والشرف.