عقد قران نجل كبير الياوران برئاسة الجمهورية بمسجد المشير طنطاوي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أحتفل اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، كبير الياوران برئاسة الجمهورية، بعقد قران نجله محمود، على كريمة المهندس إبراهيم وحيد خيال، بقاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي. شهد عقد القران لفيف من الشخصيات العامة والوزراء في مقدمتهم الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مصطفى شريف، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، واللواء محسن عبدالنبي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، واللوء وائل نديم، رئيس الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية، والسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، واللواء محمد العصار، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور على مصيلحي وزير التموين، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الذي أتم إجراءات عقد القران. عقد قران نجل اللواء صبرى يوسف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بمسجد المشير طنطاوي عقد قران نجل اللواء صبرى يوسف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بمسجد المشير طنطاوي عقد قران نجل اللواء صبرى يوسف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بمسجد المشير طنطاوي عقد قران نجل اللواء صبرى يوسف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بمسجد المشير طنطاوي عقد قران نجل اللواء صبرى يوسف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بمسجد المشير طنطاوي عقد قران نجل اللواء صبرى يوسف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بمسجد المشير طنطاوي عقد قران نجل اللواء صبرى يوسف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بمسجد المشير طنطاوي عقد قران نجل اللواء صبرى يوسف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بمسجد المشير طنطاوي عقد قران نجل اللواء صبرى يوسف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بمسجد المشير طنطاوي

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