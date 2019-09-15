شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مدرسة بشبرا الخيمة لشعور التلاميذ بالحرج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق المجلس التنفيذي بمحافظة القليوبية، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، علي الطلب المقدم من النائب الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب، عن قسم أول شبرا الخيمة، بشأن تغيير اسم مدرسة المعاليف بإدارة غرب شبرا التعليمية، بسبب حرج التلاميذ وأولياء الأمور من الاسم.
واقترح المجلس التنفيذي تغيير اسم المدرسة إلى المعارف أو أحد أسماء الشهداء.
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