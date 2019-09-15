شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: اللسان يعجز عن وصف إنجازات السيسي وشخصيته العظيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المجلس التنفيذي بمحافظة القليوبية، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، الأحد، رسالة تأييد ودعم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المحافظ: إن الرئيس السيسي هو المثل والقدوة وتحمل ما لا تستطيع الجبال تحمله، مضيفا أنه يقود المسؤولية بكل قدوة جيدة وحاسمة وإنجاز غير مشهود، وأشار إلى أن انجازات الرئيس تسابق الزمان.

ولفت مرزوق إلى أن اللسان يعجز عن وصف الإنجازات والشخصية العظيمة للرئيس، التي تستحق أن تكون رئيسا وقائدا وزعيما لجمهورية مصر العربية، مضيفًا: «السيسي رئيس له من الشعب كل التحية وكل التقدير من القيادات التنفيذية، وأكد بحديثه للشعب المصري أمس أنه تحدث من القلب وأنه يعمل من أجل الشعب المصري ومن أجل تأسيس دولة قوية أمام باقي دول العالم».