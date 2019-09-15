شكرا لقرائتكم خبر عن غدا إطلاق الحوار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا «الاثنين»في إطلاق الحوار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، الذي أقرته القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بيروت 2019، وتشارك غادة والي بصفتها وزيرة التضامن ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

كما يشارك الدكتور أشرف العربي المستشار بالمعهد العربي للتخطيط، وزير التخطيط الأسبق، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والدكتور بدر عثمان مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ووزير مفوض طارق النابلسي- مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية- مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكبار المسؤولين والخبراء المتخصصين في مجالات الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

ومن المقرر بعد إطلاق التقرير أن تبدأ ورشة تدريبة حول: «المتابعة والتقييم الفني والمرقمن لجهود التنمية الاجتماعية في الدول العربية»، في إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لمدة يومين بحضور الشخصيات المشار إليها وتنطلق القمة في احدي الفنادق بوسط القاهرة .