شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون الإسلامية البحرينية: نُستنزَف من جماعات تهتم بمصالحها فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ عبد الرحمن بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، إن الأمة تواجه تحديات تستنزف قواها من قبل جماعات تهتم بمصالحها على مصلحة الأمة.

من جانبه قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، خلال إدارته للجلسة الأولى بمؤتمر الأوقاف لبناء الدول، إن النبى توفى ولم يُسمِ خليفة للمسلمين.

وأضاف علام، أن عدم تسمية النبى خليفته هدفه أن يتفق الناس على خليفتهم ويختاروه بوسيلة تناسب عصرهم وبطريقة تناسبهم، ولكل أهل زمان طريقتهم التى تناسبهم.

فيما قال الدكتور أحمد تميم، مفتى أوكرانيا، إن مؤتمر الأوقاف يؤكد التحام مصر شعبا مع هرمها الرئاسى واستقرارها والتحامها مع قيادتها الدينية والعلماء والسياسيين والأزهر الشريف.

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وأضاف أن مصر نجحت فى التغلب على العنف وتعزيز الوسطية، والنجاح، لافتا إلى جهد مسلمى أوكرانيا فى بناء وطنهم وعملهم.

من جانبه قال الدكتور محمد خاطر عيسى، وزير الشئون الإسلامية بتشاد، تقبلوا تحيات مجتمع يحب مصر العروبة والإسلام والأزهر، لافتا إلى أن بلده تحب السلام وتكره التطرف، ويسمى مجتمع المليون حافظ.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى بمؤتمر مصر، فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتى ووزير وعالم من دول العالم.

حضر الفعاليات وكيل مجلس النواب سيد الشريف ومفتى الجمهورية شوقى علام، وعدد من الوزراء ومفتى لبنان عبداللطيف دريان، و وزير الشئون الإسلامية السعودى عبداللطيف آل الشيخ ووزير أوقاف اليمن ونظيره الإماراتى.