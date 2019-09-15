شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الطلاب الوافدين بالأزهر تحتفل بحصول دفعة جديدة على إجازة القراءات العشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر، حفل اعتماد وإجازة 90 طالبا فى القراءات العشر، بالتعاون مع كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، بعد اجتيازهم دورة فى القراءات استمرت لمدة عاما كاملا، بلغ عدد المجازين 20 طالبا منهم 13 طالبا من سفراء الهداية بطنطا.

وتنظم سفراء الهداية سنويا هذه الدورة، وتستضيف طلابا من أبناء الجمعية، وكلية القرآن الكريم بطنطا جامعة الأزهر، وكانت الدورة تعقد أربعة أيام فى الأسبوع، بواقع 10 ساعات يوميا 40 ساعة إسبوعيا، و 160ساعة شهريا.

وتقدم سفراء الهداية الدعم الكامل للطلاب من مأكل ومشرب ومسكن، طوال أيام الدورة، كما تقدم تلك الخدمات أيضا فى غير أيام الدورة للطلاب المقيمين بها لبعد مسكنهم.

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وعقدت الدورة تحت رعاية الدكتور سامى عبدالفتاح هلال، عميد كلية القران الكريم بطنطا، والدكتور مصطفى مصطفى الحلوس، عضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم، والدكتور محمد مسعود، عضو هيئة التدريس بكلية القران الكريم بطنطا، إضافة إلي فريق عمل من المجازين المتقنين من خريجي كلية القرآن الكريم بطنطا.

وتهدف الدورة إلى تأهيل وضبط القراءات وإتقانها، ومراجعة المتون مع الشرح والقراءات العملية والتدريب على طريقة الجمع، لمساعدة الطلاب خلال ايام الدراسة.

وتنتهي الدورة سنويا فى الأجازة الصيفية فى نهاية شهر سبتمبر، مع استمرارها في أيام الدراسة، يذكر، أن الطلاب يستمرون بعد الدورة في القراءات علي الدكتور مصطفي الحلوس حتى يختموا القرآن الكريم كاملا بالمستوى الخاص الذى سجل فية كل طالب.