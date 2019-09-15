شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التنسيق: غلق كل خدمات الشهادات الفنية 2019 .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم غلق كافة خدمات الشهادات الفنية 2019 غدا الإثنين الموافق 16-9-2019 الساعة الثانية ظهرا. وأضاف موقع التنسيق، أن الموقع يستقبل الآن طلبات تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية والدور الثاني ويفتح باب تسجيل رغبات للمستنفدين والمتخلفين حتى غد الإثنين. Advertisements كان مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أعلن أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

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