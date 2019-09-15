وفد من الكهرباء يشارك فى المؤتمر العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه صباح اليوم الأحد، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى فيينا على رأس وفد رفيع المستوى من المختصين للمشاركة فى أعمال الدورة رقم (63) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات من أهمها: - تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الشرق الأوسط. - تدابير تعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمان النووى والإشعاعى وأمان النقل وأمان النفايات. - تعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها. Advertisements - تعزيز أنشطة التعاون التقنى التى تضطلع بها الوكالة. - تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها. جدير بالذكر أنه سيتم إجراء سلسلة من لقاءات ومباحثات للوزير والوفد المرافق له مع نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض وفود الدول المشاركة فى الاجتماع لمناقشة سبل التعاون فى كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

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