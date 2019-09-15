شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطرح 1656 قطعة أرض لإقامة مدافن بطريق الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة من خلال الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات طرح عدد (1656) قطعة أرض فضاء (متخللات) بغرض إقامة مدافن عليها بطريق الفيوم بمساحات تتراوح بين (8م-80م2) لقاطنى محافظة الجيزة، بنظام حق الانتفاع .

وأوضحت المحافظة أنه على من يرغب فى الحجز يتقدم بشراء كراسة الشروط المتضمنه المواصفات واستمارة الحجز من مقر الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات الكائن بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى نظير سداد مبلغ 50 جنيها (فقط خمسون جنيها ) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15/9/2019 ولمدة شهر.

كما يقوم الراغبون فى الحجز بتقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة، طبقاً للشروط الواردة بكراسة الشروط بالجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات فى مواعيد العمل الرسمية ويكون مقابل حق الانتفاع وفقا لما هو موضح بكراسة الشروط لكل قطعة وحسب درجة التميز .

وأعلنت محافظة الجيزة عن الشروط الواجب توافرها فى المتقدم حيث يجب أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية ومن قاطنى محافظة الجيزة وألا يقل عمره عن 30 عاماً طبقا للوارد بكراسة الشروط وألا يكون قد سبق تخصيص مدفن له من قبل ويستثنى من شرط ألا يكون قد سبق تخصيص مدفن له من قبل المتقدمين لمساحات أقل من 20 متر مربع بغرض ضمها لمدافن قائمة مجاورة .

وتشير المحافظة أنه فى حاله عدم سداد المستحقات المالية فى المواعيد المحدده يعتبر عدولاً عن طلب الحجز كما يتم تسليم الارض بعد سداد كامل قيمة مقابل حق الانتفاع ويتم البناء خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم .

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وأوضحت محافظة الجيزة أنه فى حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد القطع المطروحة يتم إجراء قرعة علنية إلكترونية للذين تنطبق عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة ويتم الاعلان عن المواطنين الفائزين فى موعد لاحق على البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة www.giza.gov.eg

ونوهت محافظة الجيزة أن طرق السداد سوف تتم من خلال سداد 25% من قيمة حق الانتفاع ( كدفعة حجز ) والقيمة الباقية يتم سدادها فوراً عند التخصيص وتأمين قيمته 2,5% من إجمالى القيمه المستحقة كمقابل حق الانتفاع يسدد عند الاستلام.

كما نوهت المحافظة أنه يتم استخراج التراخيص اللازمة للبناء للفائزين من خلال الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات وذلك بعد سداد الرسوم المقررة خلال إسبوعين من تاريخ الإستلام على أن يكون الترخيص سارى لمدة عام كامل وفى حالة عدم البناء فى المدة المحددة يعرض الأمر على مجلس إدارة مشروع الجبانات كما يلتزم المنتفع بأن يقوم بالبناء خلال 6 أشهر من تاريخ إستلامه قطعة الأرض مع تجديدها لمدة 6 أشهر أخرى كحد أقصى مع مصادرة التأمين وفى حالة عدم البناء خلال المهلة الثانية يتم سحب الارض دون إنذار مسبق بعد إستصدار قرار سحب وإعادة تخصيص القطعة من السلطة المختصة لمواطن أخر .

وتشمل أيضا شروط الحجز أنه يجب على المنتفع مراعاه شروط بناء الجبانه المنصوص عليها فى لائحة العمل بالجبانات ويتم مصادرة التأمين فى حالة عدم الالتزام بشروط البناء أو عدم إزاله المخلفات الناتجه عن الحفر والبناء .

كما يجوز التنازل عن قطعة الارض بعد إتمام البناء وبعد العرض على الجهات المختصة وسداد كافة الرسوم المقررة بلائحة العمل المنظمة للجبانات .