شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج تنسيق طلاب الشهادات الأجنبية برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة التعليم العالى من إعلان نتائج التنسيق لآخر شهادة تقدمت للتنسيق وهى الشهادات الأجنبية، وينشر ”الخليج 365”، رابط الحصول على نتائج تنسيق الشهادات الأجنبية برقم الجلوس والرقم السرى بشهادة الطالب وذلك من خلال الدخول على الرابط التالى: https://tansik.egypt.gov.eg/Application/Certificates/Mo3adla/DefaultFFtansik.aspx

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الأجنبية، وأن عدد الطلاب الذين تقدموا بلغ (4127) طالبا وطالبة من جميع الشهادات الأجنبية، حيث استنفد الرغبات (66) طالبا منهم، نظرا لتدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن.

وبدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية منذ يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019حتى يوم الخميس الموافق 8/8/2019، وتم مد العمل في صرف وقبول أوراق الشهادات الأجنبية حتى يوم السبت الموافق 7/9/2019 نظرا لتأخر ظهور بعض النتائج لبعض الشهادات (الشهادة الإنجليزية) وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، وأستمر العمل في قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام كافة ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.