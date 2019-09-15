شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الإسلامية السعودى: فكر الإخوان قائم على نشر التحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية السعودى، فى كلمته ممثلا للمملكة العربية السعودية بمؤتمر بناء الدول، بأرض النيل وأرض الكنانة التى واجهت الجماعات المتطرفة، قائلاً: "إن فكر الإخوان والجماعات المتطرفة قام على نشر التحجر على أنه الإسلام، وهو فكر لا يعبر إلا عنهم وليس عن الإسلام".

وأضاف آل الشيخ، أن الجماعات المتطرفة أشعلت الدول وأحدثت الاضطرابات، لتعقد مصر مؤتمرًا حول بناء الدول والحفاظ عليها، وأن أول ما نواجه به التطرف هو التمسك بهدى النبى الصحيح، ومن أهم قواعد بناء الدول هو إرساء العدل والتعايش ومحاربة الفساد، موضحًا أن الفساد العقلى والفكرى من أخطر ما تواجهه الدول، مضيفا أن الدول تقوم برد الناس إلى منهاج النبوة ونشر الاعتدال.

وطالب بالاجتماع حول من ولاهم الله علينا من حكام والسمع والطاعة فى كل الأحوال، وأن نقول بالحق ولا نخاف من لومة لائم.

ووصف الوزير، الرئيس السيسى بالرئيس الملهم المجاهد الذى بشجاعته حافظ على دين شعبه وحضارته وثقافته وأمنه من الجماعات المتطرفة ولوقوف الشعب معه، مشيدا بتوجيهات المملكة والرؤية الموفقة للملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمين الملهم الأمير محمد بن سلمان ورؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر، فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتى ووزير وعالم من دول العالم.

حضر الاحتفالية وكيل مجلس النواب سيد الشريف ومفتى الجمهورية شوقى علام، وعدد من الوزراء ومفتى لبنان عبداللطيف دريان، ووزير الشئون الإسلامية السعودى عبداللطيف ال الشيخ ووزير أوقاف اليمن ونظيره الإماراتى.

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