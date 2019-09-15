شكرا لقرائتكم خبر عن من الخوف ما قتل.. مصرع شاب سقط من الدور السابع بسبب فأر فى البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة البساتين الجزئية، بتشريح ودفن جثة شاب، سقط من الطابق السابع، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

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وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى مأمور قسم شرطة البساتين إشارة من مستشفى قصر العينى، مفادها استقبال "محمد.أ"، 22 سنة، مصابا بكسور فى أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفى عقب مرور ساعات من دخوله المستشفى.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بالانتقال وعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام الضحية بتدخين سجائر بالقرب من بير السلم، أمام شقته بالطابق السابع، ظهر أمامه فأر، ما تسبب له فى حالة فزع وأثناء محاولته الفرار اختل توازنه وسقط من بير السلم، وتوفى داخل المستشفى أثناء محاولة إسعافه، ولا توجود شبهة جنائية فى الحادث.