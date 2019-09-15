شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار فرص سقوط الأمطار، وحرارة الجو حول المعدل، وتكون الشبورة فى الصباح الباكر، أبرز توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث توقع الخبراء استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية. وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة كما يلى: 1- توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية. 2- فرص سقوط الأمطار تستمر اليوم الأحد وغدا الاثنين نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة. 3- درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها. 4- درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 32 و 33 درجة خلال الـ 48 ساعة المقبلة. 5- فرص لتكون الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر ، ومناشدات للسائقين بتجنب السرعات الزائدة. 6- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية. 7- الطقس سيكون مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد. Advertisements 8- توقعات بطقس حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا بكافة الأنحاء. 9- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. 10- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية. 11- الرياح معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. 12- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة. 13- والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة. 14- والوجه البحرى والقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة. 15- وجنوب سيناء والغردقة العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة. 16- وشمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة. 17- وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

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