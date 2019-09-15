صور.. كبير الياوران يحتفل بعقد قران نجله بمسجد المشير طنطاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، كبير الياوران برئاسة الجمهورية، بعقد قران نجله محمود، على "حنان" كريمة المهندس إبراهيم وحيد خيال، وذلك بمسجد المشير طنطاوى. Advertisements حضر الحفل، عدد كبير من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة. ويتقدم ”الخليج 365” بخالص التهنئة للواء صبرى السيد يوسف، وللعروسين.















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