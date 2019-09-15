شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، لافتا إلى أن فرص سقوط الأمطار تستمر اليوم الأحد وغدا الإثنين فى ظل تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرص سقوط الأمطار تنتهى مع انتهاء يوم غد الإثنين، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها وتتراوح العظمى بالقاهرة بين 32 و33 درجة خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه لازالت هناك فرص لتكون الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر، مناشدا السائقين بتجنب السرعات الزائدة وتوخى الحذر أثناء القيادة، لافتا إلى انخفاض فى نسب الرطوبة خلال الظهيرة والأجواء أصبحت معتدلة ولطيفة ليلا على كافة الأنحاء.
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