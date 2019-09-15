"القومي للمعايرة" يستضيف خبراء أجانب لتنفيذ مشروع الوقاية من الحريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور محمد على توفيق القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول استضافة المعهد 3 خبراء أجانب؛ بهدف تنفيذ مشروع تركيب وتشغيل غرفة الانفجار الخاصة بمعمل الوقاية من الحريق والانفجار بشعبة مترولوجيا الكيمياء بالمعهد.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، أشار التقرير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون الدولي بين المعهد القومي للمعايرة المصري NIS والمعهد الفيزيقي الألماني PTB، مضيفا أنه بتركيب هذا الجهاز يصبح المعمل هو الوحيد على مستوى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط الذي يقوم بتحقيق السلامة والوقاية من الحريق والانفجار مما يساهم في تحسين خدمات الأمن الصناعي في المصانع والشركات المختلفة.

ولفت التقرير إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل استمرار الشراكة المؤسسية بين البلدين مما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتج المصري والمضي قدما نحو دخول جمهورية مصر العربية كشريك أساسي للدول الأوربية في اختبارات الصناعات الثقيلة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد توفيق، القائم بأعمال المعهد، إلى أن معمل الوقاية من الحريق والانفجار أصبح شريك أساسي في كافة صناعات المحركات وذلك بإصدار شهادة الأمان EX وهي شهادة يعتد بها دوليا بكفاءة المحرك تحت أقصى ظروف التشغيل.