الإسكان تستحوذ على 120 فدانًا بجزيرة الوراق وسداد 1.6 مليار جنيه تعويضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة، إن الهيئة مستمرة في الحصول على الأراضي بجزيرة الوراق وصرف التعويضات الخاصة بالملاك ضمن خطط التطوير.

وأضاف عمارة لمصراوي، أنه تم الحصول على ما يقرب من 120 فدانًا، ويتم العمل الآن على استرداد 300 فدان.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم سداد ما يقرب من مليار و600 مليون لأهالي جزيرة الوراق كتعويض لهم، لافتًا إلى أن الهيئة تخطط لتنفيذ مجتمع عمراني متكامل يضم العديد من المشروعات بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن الهيئة تتعامل مع الأهالي في ضوء 3 خيارات بهدف تطوير المنطقة بالكامل، البديل الأول بناء مساكن بديلة لهم على أرض الجزيرة بعد تطويرها، أو إمكانية الانتقال إلى وحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب في ذلك، أما البديل الثالث يتمثل في الحصول على مقابل مادي نظير بيع منزله أو أرضه، ليشترى بنفسه في منطقة أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة.

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وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت مسمى "جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة" سبتمبر 2018، كما حزرت الهيئة المواطنين من التعدي على الأراضي الواقعة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

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