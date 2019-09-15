الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية حفظ حقوق عمال "لافارج" للأسمنت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، اتفاقية العمل الجماعية، بين وزارة القوى العاملة وشركة لافارج للأسمنت.
ونص الاتفاق على صرف حافز تشجيعي لتحسين الأداء، وزيادة سنوية بنسبة 7%، وحوافز وأرباح العام الحالي.
كانت وزارة القوى العاملة، أعلنت في مايو الماضي، إبرام اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف حافز تشجيعي لتحسين الأداء، وزيادة سنوية بنسبة 7%، وحوافز العام الحالي، وأرباح العام الماضي، ويستفيد من تلك المزايا 1000 عامل.
جاء ذلك بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وإدارة شركة لافارج للأسمنت، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة.
وجاء نص الاتفاق على النحو التالي:
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