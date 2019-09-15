الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية حفظ حقوق عمال "لافارج" للأسمنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، اتفاقية العمل الجماعية، بين وزارة القوى العاملة وشركة لافارج للأسمنت.

ونص الاتفاق على صرف حافز تشجيعي لتحسين الأداء، وزيادة سنوية بنسبة 7%، وحوافز وأرباح العام الحالي.

كانت وزارة القوى العاملة، أعلنت في مايو الماضي، إبرام اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف حافز تشجيعي لتحسين الأداء، وزيادة سنوية بنسبة 7%، وحوافز العام الحالي، وأرباح العام الماضي، ويستفيد من تلك المزايا 1000 عامل.

جاء ذلك بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وإدارة شركة لافارج للأسمنت، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

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وجاء نص الاتفاق على النحو التالي: