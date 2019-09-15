القوى العاملة تعتمد 1371 عقد عمل وشهادات استمرارية لمصريين بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن وزير القوى العاملة، اعتماد مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، 730 عقد عمل وشهادة استمرارية، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد 641 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى تفويض لشركة إلحاق عمالة بجلب 100 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 9 فرص عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب، خلال شهر أغسطس 2019.

وبحسب بيان اليوم الأحد، تواصلت الوزارة مع المستشار العمالي بأبوظبي ياسر أحمد عيد، حول الشكاوى العمالية للمصريين التي تم حلها بالطرق الودية أشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي تلقى17 شكوى تم حل 4 منها بالطرق الودية، وما زال هناك 13 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 500 استفسار من خلال المكتب مباشرة، وعمل 9 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها، فضلا عن اللقاءات مع ممثلي الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التي تصادف العمالية المصرية.

ويتواجد المستشار العمالي، بصفة دائمة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر القنصلية العامة بدبي لممارسة العمل وحل الشكاوى العمالية والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة،ششش واستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوى العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات، وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية.​