وزير الكهرباء يغادر إلى فيينا للمشاركة باجتماعات وكالة الطاقة الذرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد ومحمد صلاح:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وزير الكهرباء والطاقة، متجها إلى فيينا على رأس وفد للمشاركة في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ 63 التي تبدأ غدًا الاثنين ولمدة 5 أيام.

يبحث وزير الكهرباء مع عدد من وفود الدول المشاركة التعاون لنقل الخبرات المتقدمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما تعيد مصر طلبها إلى الوكالة الدولية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وإخضاع كافة المنشآت النووية في المنطقة لاتفاقيات منع الانتشار النووي.

يُلقي وزير الكهرباء كلمة مصر أمام الوكالة يستعرض خلالها مستقبل التعاون العالمي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمطالب المصرية بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة دعم الدول المتقدمة للدول النامية لتوطين تكنولوجيا الاستخدامات السلمية في هذه البلاد.

كما تشهد الاجتماعات انتخاب المدير العام الجديد للوكالة خلفا ليوكيا أمانو والذي توفي قبل شهرين.