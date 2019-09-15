الإفتاء تنعي الدكتور سعد جاويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: نعت دار الإفتاء المصرية، الدكتور سعد جاويش الحسيني أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد. ودعت دار الإفتاء المصرية، المولى عز وجل أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه وكل محبيه الصبر والسلوان. ومن المقرر أن تُشيّع جنازة الدكتور سعد جاويش من الجامع الأزهر، بعد صلاة الظهر.

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