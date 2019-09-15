نائب: الشائعات لا تقل خطورة عن الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المصريين خلال المؤتمر الوطنى الثامن للشباب كان تاريخيا ونابعًا من القلب ووصل إلى قلوب وعقول الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية وحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها في مواجهة الإرهاب والإشاعات والسموم والأكاذيب التى تبث ضد الدولة المصرية.

وقال "حسين" في بيان اليوم الأحد: إن مصر أصبح لديها أكثر من 100 مليون مواطن لا يترددون لحظة في الدفاع عن بقاء الدولة المصرية ومواجهة ظاهرة الإرهاب الاسود وجميع الأكاذيب والإشاعات والسموم التى يبثها الخونة والشياطين وقوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية.

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وشدد على أن المجتمع الدولى مطالب بالإسراع في تنفيذ رؤية الرئيس الواضحة والحاسمة لمواجهة الإرهاب وحروب الجيل الرابع.

وقال إن ملف الإشاعات والأكاذيب أصبح يقل خطورة عن الإرهاب.

وأكد "حسين" أن كلمات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسي لقيت اهتماما كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصرى ووضعت الرأى العام المصرى والعربى والعالمى وجميع المؤسسات الإقليمية والدولية امام مسئولياتهم التاريخية لمواجهة هذه الآفة الجديدة التى أصبحت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين خاصة بعد أن أصبح هناك وسائل إعلام ومنظمات حقوقية لا تستخدم إلا أساليب نشر الأكاذيب والسموم والإشاعات ضد مصر وغيرها من دول العالم.