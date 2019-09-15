محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 1,5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية.
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغًا من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بقيام "عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج" بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون و570 ألف جنيه مصري، بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، إلا أنه لم يلتزم بذلك وتوقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.
أسفرت التحريات عن صحة الواقعة كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عامل لاتهامه بالاستيلاء على 1,5 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.