"الداخلية" تواصل تيسير الإجراءات على المواطنين للحصول على الخدمات الشرطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أقسام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين عليها، واتخاذ ما يلزم نحو تيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية لحصولهم على مصدرات الإدارة.

جاء في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الإعاقة.

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وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.