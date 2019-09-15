مباحث القاهرة تضبط سيدتين أثناء بيعهما مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط سيدتين بحوزتهما مشغولات ذهبية مسروقة أثناء عرضهما للبيع بمنطقة الجمالية. أكدت معلومات وتحريات من قسم شرطة الجمالية، بقيام ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة القسم، وبحوزتها "80 خاتم ذهب صيني، 96 دلاية ذهب صيني، 11 غويشة ذهب صيني"، واعترفت بسرقتها من داخل محلات الذهب الصيني بدائرة القسم بأسلوب المغافلة. كما تم عقب تقنين الإجراءات ضبط "إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين" أثناء قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم وبحوزتها "7 خاتم ذهب، 2 أسورة ذهب، سلسلة ذهب كبيرة الحجم"، واعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بمحافظ الجيزة، حال قيامها بمباشرة عملها داخل المنزل، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

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