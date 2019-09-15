مجهولون يمزقون شابا لسرقته في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمنية بالجيزة جهودها؛ لتحديد هوية المتهمين بالشروع في قتل شاب، اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء بمنطقة كرداسة.
تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة باستقبال مستشفى قصر العيني شاب مصابا بطعنات متفرقة بالجسم.
المعاينة الأولية أفادت بأن المصاب يدعى أحمد طه 18 سنة، سائق توك توك، مصابا بجرحين في الرقبة والكتف، وطعنات متفرقة بالجسم، وحالته سيئة.
التحريات الأولية أشارت إلى أنه في أثناء سير الشاب مستقلا التوك توك قيادته بنطاق مركز كرداسة، اعترض طريقه مجهولون، واستولوا على متعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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