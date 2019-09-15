القبض على عامل شرع في قتل شقيقه ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالشروع في قتل أخيه بمنطقة بولاق الدكرور.
تلقى العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب، نُقل إلى مستشفى قصر العيني.
تحريات المباحث أفادت بأن مشادة كلامية وقعت بين خالد فوزي 34 سنة، مصاب بطعنة نافذة في الجسم، وشقيقه من والدته "سيد"، تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الأخير على الأول بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاوناه الرائد أحمد يحيى والنقيب أحمد أبو رحمة، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.
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