أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن مشروع "المونوريل" في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مشروع "المونوريل" في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كذبت الصفحة الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من شائعات تدعي بأن: "الحكومة تتعاقد على تنفيذ مشروع "المونوريل" بتكلفة باهظة، تفوق مثيلاتها في دول العالم".

واوضحت من خلال رد وزارة النقل قائلة: "هذه الشائعات غير صحيحة" واضافت: "نوضح أن القيمة الإجمالية، لتنفيذ مشررعي المونوريل تقدر بـ 2.695 مليار يورو، وهي تكلفة مناسبة مقارنة بالمشروعات المماثلة على مستوى العالم".

وتقدم لكم بوابة الخليج 365 الالكترونية عددا من المعلومات عن هذه المشروعات:



أولا: مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة:

- الهدف من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، هو ربط محافظة القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.



- طول خط مونوريل العاصمة الادارية الجديدة يبلغ 54 كم ويتكون من21 محطة وهى "الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية".

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- المدة الإجمالية لتنفيذ خط مونوريل العاصمة الإدارية تبلغ 34 شهرا إعتبارًا من 1-8-2019، بعد ان كانت 48 شهرا.



- سيتم تقسيم هذه المدة إلى 4 أو 5 أشهر لعمليات الإغلاق المالي، و24 شهرًا لإنجاز أعمال التنفيذ والتوريد، إلى جانب 6 أشهر للتشغيل التجريبي بالركاب.



- البدء الفعلي في تنفيذ المشروع كان مطلع أغسطس الماضي. - البدء الفعلي في تنفيذ المشروع كان مطلع أغسطس الماضي. ثانيا مشروع مونوريل السادس من أكتوبر:

- الهدف من خط مونوريل 6 أكتوبر ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.



- طول خط مونوريل 6 اكتوبر يبلغ حوالي 42 كم، وبه (12) محطة وهي "بولاق (جامعة الدول) – الطريق الدائري – المريوطية – المنصورية- الطريق الصحراوي( القاهرة الاسكندرية )- هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع".



- المدة الإجمالية لتنفيذ خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر تبلغ 42 شهرا إعتبارًا من 1-1-2020.