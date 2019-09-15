أخبار مصر | القوات الجوية تحتفل بانتهاء أعمال التطوير بإحدى القواعد بالتعاون مع الجانب الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الجوية تحتفل بانتهاء أعمال التطوير بإحدى القواعد بالتعاون مع الجانب الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت القوات الجوية المصرية احتفالية لانتهاء أعمال المرحلة الثالثة من تطوير إحدى القواعد الجوية بالتعاون مع الجانب الأمريكى. حيث شملت أعمال التطوير الإرتقاء بإمكانيات التجهيزات الهندسية فضلاً عن أعمال البناء والتطوير للمنشأت الإدارية بما يكفل الإرتقاء بالشئون الإدارية والمعنوية للفرد المقاتل. وتأتى أعمال التطوير فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات المسلحة بمختلف الأفرع والتخصصات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لمواكبة أحدث نظم التسليح العالمية فى مختلف المجالات.

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