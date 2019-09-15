أخبار مصر | اليوم.. نشاط ثقافي مكثف في متحف الفن الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نشاط ثقافي مكثف في متحف الفن الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف متحف الفن الإسلامي، عدد من أساتذة علم الآثار في سلسلة من المحاضرات حول الكتابات والزخارف الإسلامية عبر العصور.

ومن ناحيته قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، إن أولى محاضرات اليوم تبدأ 11 صباحًا للدكتورة شادية الدسوقي أستاذة علم الفنون والآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، وستتحدث عن أسرار التأثيرات الفنية على النسيج المصري وخصيصًا القادمة من شرق آسيا.

وكان متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية قد أطلق الملتقى السنوي السابع للكتابات والزخارف التراثية، تحت رعاية إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف.

وقد افتتح المتحف مساء أمس معرض للفنون التشكيلية بعنوان (الكتابات والزخارف التراثية) شارك به أكثر من 64 فنان بأعمال فنية من (رسم – خزف – نحت – تصوير فوتوغرافي – أعمال خشبية – جرافيك – خط عربي).

كما تم افتتاح معرضًا للحرف التقليدية التراثية من حلي، ومعادن، ومشغولات خشبية، وسيرما، وجلود، وزجاج معشق، وطبع منسوجات.

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة من أكبر المتاحف الإسلامية في العالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الآثار التي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.