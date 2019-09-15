أخبار مصر | اليوم.. نشاط ثقافي مكثف في متحف الفن الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نشاط ثقافي مكثف في متحف الفن الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن ناحيته قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، إن أولى محاضرات اليوم تبدأ 11 صباحًا للدكتورة شادية الدسوقي أستاذة علم الفنون والآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، وستتحدث عن أسرار التأثيرات الفنية على النسيج المصري وخصيصًا القادمة من شرق آسيا.
وكان متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية قد أطلق الملتقى السنوي السابع للكتابات والزخارف التراثية، تحت رعاية إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف.
وقد افتتح المتحف مساء أمس معرض للفنون التشكيلية بعنوان (الكتابات والزخارف التراثية) شارك به أكثر من 64 فنان بأعمال فنية من (رسم – خزف – نحت – تصوير فوتوغرافي – أعمال خشبية – جرافيك – خط عربي).
كما تم افتتاح معرضًا للحرف التقليدية التراثية من حلي، ومعادن، ومشغولات خشبية، وسيرما، وجلود، وزجاج معشق، وطبع منسوجات.
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة من أكبر المتاحف الإسلامية في العالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الآثار التي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.
وفي عام 1882 كان عدد القطع الأثرية التى تم جمعها 111 قطعة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي"، تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892.
وبدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديو "إسماعيل" عام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديو توفيق عام 1880، عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله الفاطمي بشارع المعز.
وشارع المعز لدين الله الفاطمي والذي يعتبر آية العمارة الإسلامية وأكبر متحف مفتوح في العالم، وهو شارع القصبة العظمى، وهو الشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية، والتي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر.
يزخر شارع المعز لدين الله الفاطمي بعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.
وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.
كما يأتي متحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث، مروًا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.
ومن أبرز معالم الشارع جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي يحتل المساحة بجانب باب الفتوح، ويعتبر معلمًا مهمًا وهدفًا لكل زوار الشارع.
وعن أقدم عمارة حجرية باقية في القاهرة الفاطمية، تأتي واجهة الجامع الأقمر، والذي يرجع بناؤه إلى بدايات العصر الفاطمي، وواجهته من أجمل واجهات العمارة الإسلامية، وقد تم استنساخ واجهة الأقمر في واجهة المتحف القبطي بمجمع الأديان.
وقد جاء تصميم القاهرة على شكل حصين للغاية، بأسوار ضخمة منيعة، وبوابات مرتفعة ذات طابع حربي واضح، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها حيث سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.