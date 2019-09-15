شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: «رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن بناء الدولة وتقوية مؤسساتها مطلب شرعي ووطني وحياتي لجميع أبنائها، وبقدر إيمان كل منهم بحق الوطن وقوة انتمائه إليه وعطائه له واستعداده للتضحية في سبيله، تكون قوةُ الوطن، وبقدر اختلال هذا الانتماء أو ضعف ذلك العطاء والنكوص عن التضحية بالنفس أو بالمال في سبيل الوطن، يكون ضعف الدول أو سقوطها أو تمزقها.

وقال جمعة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الإسلامى الدولى الثلاثين الذي تنظمه وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية تحت عنوان «فقه بناء الدولة»، الأحد: «قوةَ الدولة قوةٌ لجميع أبنائها، قوةٌ للدين، وقوةٌ للوطن، وقوةٌ للأمة، وقد قالوا (رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج، والآخر لا ظهر له)».

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وأضاف الوزير: «مسألة بناء الدول ليست أمرًا سهلًا أو هينًا، إنما هي عملية شاقة شديدة التعقيد، تحتاج إلى خبرات تراكمية كبيرة، وإرادة صلبة، وعمل دؤوب، ورؤية ثاقبةٍ في مختلف المجالات والاتجاهات التي تعزز قوة الدولة وتحافظ على أمنها واستقرارها، مع القدرة على قراءة الواقع وفهم تحدياته وفك شفراته وحل طلاسمه، والتعامل معه على أسس علمية ومنطقية في ضوء تلكم الخبرات المتراكمة».

وتابع وزير الأوقاف: «مع تأكيدنا أن الأمم والدول لا تبنى بغير العلم والعمل الجاد والجهد والعرق، فالأمم التي لا تنتج مقوماتها الأساسية، وتكون عالة على غيرها لا تملك كلمتها ولا استقلال قرارها».

يشارك في فعاليات المؤتمر وفود ووزراء وعلماء 50 دولة على مستوى العالم، وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور نظير محمد عياد، نائبًا عن شيخ الأزهر، والشيخ عبداللطيف آل الشيخ، وزير الأوقاف بالمملكة العربية السعودية، والشيخ عبداللطيف دَريان، مفتي جمهورية لبنان، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور الداه ولد سيدي أعمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بدولة موريتانيا.